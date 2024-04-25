Постраждалу школу в Мерефі планують відновити до кінця серпня за 70 млн грн

Один з освітніх закладів Мереф’янської громади, що постраждав внаслідок влучання російської ракети, хочуть відновити до кінця серпня, повідомили у ХОВА.

«До основної школи був «приліт» 17 березня 2022 року. Це було о 03:40. Школа була зруйнована повністю», – розповіла директорка закладу Тамара Рижкова.

Постраждала також будівля початкової школи, що розташована поруч. Саме це приміщення наразі відновлюють. Загальна вартістю об’єкту – 69,5 млн грн. Відновлюють його за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії та обласного бюджету.

«На будівлі добре утеплили фасад. Окрім того, систему опалення запустили ще у жовтні минулого року. Зимували з новою системою опалення і температура у класах була до 30 градусів», – зазначив виконроб Микола Кащеєв.

Уже частково виконані роботи з установки гіпсокартону, підшивки стелі. Встановлені вікна та двері, також на 80% виконані роботи щодо заміни електромереж. Протягом місяця будівельники планують закінчити фасад будівлі та перейти до оздоблювальних робіт та благоустрою території, додав виконроб.

«Ми зробили проєкт на укриття, який вже пройшов експертизу. Укриття розраховане на 400 людей. У майбутньому, якщо відновиться офлайн-навчання, зможемо навчатися в одну зміну. На воєнний період за кордон виїхало більш ніж 100 сімей, але ми спілкуємося з ними. Вони зі школи не вибули, всі навчаються онлайн і бажають повернутися назад, як тільки завершиться війна», – заявила директорка ліцею.