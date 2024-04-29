13 будинків, пошкоджених обстрілами, відновлюють у селищі на Харківщині
Минулого року у селищі Старий Салтів відремонтували чотири багатоповерхівки, ще 13 продовжили на 2024 рік, повідомили у ХОВА.
Ці багатоквартирні будинки включені до переліку проєктів, які відновлюють за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії, наголосив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Селище Старий Салтів значно постраждало від ворожих обстрілів. Ворог прицільно бив по житловій інфраструктурі. Цього року в квітні готуємо до здачі в експлуатацію два будинки, ще три будуть готові у травні. Решту житлових об’єктів завершимо влітку та восени», – зазначив Синєгубов.
Помічник виконроба Антон Погарський працює на одному з будинків, де невдовзі закінчать відновлювальні роботи. Він розповів, що в багатоповерхівці вже повністю замінили вікна та двері, облаштували укриття у підвалі.
«Цей будинок був одним з найбільш пошкоджених, мав чотири влучання, руйнацію плит перекриття та даху. Наразі це все відновлено, будівлю утеплено, залишається завершити роботи по цоколю», – сказав Антон Погарський.
Нині в Старому Салтові відновлюють заклад освіти та розробляється окремий проєкт на будівництво захисної споруди цивільного захисту, а також ремонтують будівлю амбулаторії загальної практики сімейної медицини і Центру надання адміністративних послуг.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: відновлення, дім, многоэтажка, ремонт, старый салтов, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 18:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулого року у селищі Старий Салтів відремонтували чотири багатоповерхівки, ще 13 продовжили на 2024 рік, повідомили у ХОВА.".