Ракетный удар по психбольнице в Харькове: пациентов теперь кормит поезд-кухня
Работники поезда-кухни, который помогает региону преодолевать последствия вражеских обстрелов, сейчас готовят для психиатрической больницы №3 в Харькове, подвергшейся ракетному удару в ночь на 27 апреля.
Как сообщают в «Укрзалізниці», пока пищеблок и другие хозяйственные помещения больницы восстанавливают, еду для пациентов будет готовить поезд-кухня.
Всего с начала работы на Харьковщине команда поезда-кухни приготовила 350 тысяч порций еды, из которых 265 тысяч — для пострадавших за последний месяц жителей региона. Закупку продуктов и функционирование поезда финансирует фонд Говарда Баффета.
Фото: «Укрзалізниця»
Напомним, 27 апреля около 00:30 россияне обстреляли ракетами С-300 территорию психбольницы №3 в Харькове. Ранения получила женщина 1970 года рождения. Были повреждены пищеблок, водопровод, инженерные коммуникации, линии электропередачи и лечебный корпус, в котором на момент удара находились 60 пациентов и пять человек медперсонала. Всего на территории медучреждения было 900 пациентов и 250 сотрудников.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: поезд-кухня, психиатрическая больница, ракетний удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 09:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники поезда-кухни, который помогает региону преодолевать последствия вражеских обстрелов, сейчас готовят для психиатрической больницы №3 в Харькове, подвергшейся ракетному удару в ночь на 27 апреля".