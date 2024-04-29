Ракетный удар по психбольнице в Харькове: пациентов теперь кормит поезд-кухня

Работники поезда-кухни, который помогает региону преодолевать последствия вражеских обстрелов, сейчас готовят для психиатрической больницы №3 в Харькове, подвергшейся ракетному удару в ночь на 27 апреля.

Как сообщают в «Укрзалізниці», пока пищеблок и другие хозяйственные помещения больницы восстанавливают, еду для пациентов будет готовить поезд-кухня.

Всего с начала работы на Харьковщине команда поезда-кухни приготовила 350 тысяч порций еды, из которых 265 тысяч — для пострадавших за последний месяц жителей региона. Закупку продуктов и функционирование поезда финансирует фонд Говарда Баффета.



Фото: «Укрзалізниця»

Напомним, 27 апреля около 00:30 россияне обстреляли ракетами С-300 территорию психбольницы №3 в Харькове. Ранения получила женщина 1970 года рождения. Были повреждены пищеблок, водопровод, инженерные коммуникации, линии электропередачи и лечебный корпус, в котором на момент удара находились 60 пациентов и пять человек медперсонала. Всего на территории медучреждения было 900 пациентов и 250 сотрудников.