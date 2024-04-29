Ракетний удар по психлікарні в Харкові: пацієнтів тепер годує поїзд-кухня

Працівники поїзда-кухні, який допомагає регіону долати наслідки ворожих обстрілів, нині готують для психіатричної лікарні №3 у Харкові, яка зазнала ракетного удару в ніч проти 27 квітня.

Як повідомляють в Укрзалізниці, поки харчоблок та інші господарські приміщення лікарні відновлюють, їжу для пацієнтів готуватиме поїзд-кухня.

Загалом з початку роботи на Харківщині команда поїзда-кухні приготувала 350 тисяч порцій їжі, з яких 265 тисяч – для мешканців регіону, що постраждали за останній місяць. Закупівлю продуктів та функціонування потяга фінансує фонд Говарда Баффета.



Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, 27 квітня близько 00:30 росіяни обстріляли ракетами С-300 територію психіатричної лікарні №3 у Харкові. Поранення отримала жінка 1970 року народження. Були пошкоджені харчоблок, водопровід, інженерні комунікації, лінії електропередачі та лікувальний корпус, в якому на момент удару перебували 60 пацієнтів та п’ять осіб медперсоналу. Загалом на території медустанови було 900 пацієнтів та 250 співробітників.