Ракетний удар по психлікарні в Харкові: пацієнтів тепер годує поїзд-кухня
Працівники поїзда-кухні, який допомагає регіону долати наслідки ворожих обстрілів, нині готують для психіатричної лікарні №3 у Харкові, яка зазнала ракетного удару в ніч проти 27 квітня.
Як повідомляють в Укрзалізниці, поки харчоблок та інші господарські приміщення лікарні відновлюють, їжу для пацієнтів готуватиме поїзд-кухня.
Загалом з початку роботи на Харківщині команда поїзда-кухні приготувала 350 тисяч порцій їжі, з яких 265 тисяч – для мешканців регіону, що постраждали за останній місяць. Закупівлю продуктів та функціонування потяга фінансує фонд Говарда Баффета.
Фото: Укрзалізниця
Нагадаємо, 27 квітня близько 00:30 росіяни обстріляли ракетами С-300 територію психіатричної лікарні №3 у Харкові. Поранення отримала жінка 1970 року народження. Були пошкоджені харчоблок, водопровід, інженерні комунікації, лінії електропередачі та лікувальний корпус, в якому на момент удару перебували 60 пацієнтів та п’ять осіб медперсоналу. Загалом на території медустанови було 900 пацієнтів та 250 співробітників.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: поезд-кухня, психиатрическая больница, ракетний удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 09:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники поїзда-кухні, який допомагає регіону долати наслідки ворожих обстрілів, нині готують для психіатричної лікарні №3 у Харкові, яка зазнала ракетного удару в ніч проти 27 квітня".