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«Я не собираюсь эвакуироваться» — Терехов про «наступление на Харьков»

Политика 22:17   29.04.2024
Оксана Горун
«Я не собираюсь эвакуироваться» — Терехов про «наступление на Харьков» Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что планы врага не имеют значения, важно — как не дать им осуществиться.

На месте очередного «прилета» по Харькову 29 апреля мэр очередной раз прокомментировал российские планы «наступления на Харьков» и связанные с ними ИПсО. Он также ответил, собирается ли выезжать из города.

«Я не собираюсь эвакуироваться — это прежде всего. Кроме этого, что касается распространения ИПсО, мы должны понимать, что против нас идет серьезный информационный фронт и это составляющая войны. Мы это прекрасно понимаем, поэтому я благодарен СМИ, которые сегодня противодействуют этому ИПсО, это очень важно сегодня. Что касается «наступления на Харьков», я уже говорил и говорю еще раз, что не важно, какие планы у нашего врага, важно как разрушать эти планы и не давать возможности им осуществиться», — сказал Игорь Терехов.

Видео: пресс-служба Харьковского горсовета

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 22:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что планы врага не имеют значения, важно — как не дать им осуществиться".