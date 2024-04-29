«Я не собираюсь эвакуироваться» — Терехов про «наступление на Харьков»

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что планы врага не имеют значения, важно — как не дать им осуществиться.

На месте очередного «прилета» по Харькову 29 апреля мэр очередной раз прокомментировал российские планы «наступления на Харьков» и связанные с ними ИПсО. Он также ответил, собирается ли выезжать из города.

«Я не собираюсь эвакуироваться — это прежде всего. Кроме этого, что касается распространения ИПсО, мы должны понимать, что против нас идет серьезный информационный фронт и это составляющая войны. Мы это прекрасно понимаем, поэтому я благодарен СМИ, которые сегодня противодействуют этому ИПсО, это очень важно сегодня. Что касается «наступления на Харьков», я уже говорил и говорю еще раз, что не важно, какие планы у нашего врага, важно как разрушать эти планы и не давать возможности им осуществиться», — сказал Игорь Терехов.

Видео: пресс-служба Харьковского горсовета