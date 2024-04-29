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“Я не збираюся евакуюватися” – Терехов про “наступ на Харків”

Події 22:17   29.04.2024
Оксана Горун
“Я не збираюся евакуюватися” – Терехов про “наступ на Харків”

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що плани ворога не мають значення, важливо – як не дати їм здійснитися.

На місці чергового “прильоту” по Харкову 29 квітня мер вкотре прокоментував російські плани “наступу на Харків” та пов’язані з ними ІПсО. Він також відповів, чи збирається виїжджати із міста.

Я не збираюся евакуюватися, це перш за все. Крім цього, що стосується розповсюдження ІПсО, то ми повинні розуміти, що проти нас йде серйозний інформаційний фронт і це складова війни. Ми це чудово розуміємо, тому я вдячний ЗМІ, які сьогодні протидіють цьому ІПсО, це дуже важливо сьогодні. Що стосується “наступу на Харків”, я вже казав і кажу ще раз, що не важливо, які плани у нашого ворога, важливо, як руйнувати ці плани та не давати можливості їм здійснитися“, – сказав Ігор Терехов.

Відео: пресслужба Харківської міськради

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 22:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що плани ворога не мають значення, важливо – як не дати їм здійснитися".