“Я не збираюся евакуюватися” – Терехов про “наступ на Харків”
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що плани ворога не мають значення, важливо – як не дати їм здійснитися.
На місці чергового “прильоту” по Харкову 29 квітня мер вкотре прокоментував російські плани “наступу на Харків” та пов’язані з ними ІПсО. Він також відповів, чи збирається виїжджати із міста.
“Я не збираюся евакуюватися, це перш за все. Крім цього, що стосується розповсюдження ІПсО, то ми повинні розуміти, що проти нас йде серйозний інформаційний фронт і це складова війни. Ми це чудово розуміємо, тому я вдячний ЗМІ, які сьогодні протидіють цьому ІПсО, це дуже важливо сьогодні. Що стосується “наступу на Харків”, я вже казав і кажу ще раз, що не важливо, які плани у нашого ворога, важливо, як руйнувати ці плани та не давати можливості їм здійснитися“, – сказав Ігор Терехов.
Відео: пресслужба Харківської міськради
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 22:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що плани ворога не мають значення, важливо – як не дати їм здійснитися".