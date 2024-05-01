Тепло, днем небольшой дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 2 мая
Фото: Василий Голосный
В четверг, 2 мая, в Харькове и области — переменная облачность. Днем возможен небольшой кратковременный дождь.
В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 22 до 24, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 6 до 11 тепла, днем — от 21 до 26.
Ветер северный, 7 — 12 м/с.
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- Категории: Общество, Погода, Харьков; Теги: дождь, май, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 20:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 2 мая, в Харькове и области — переменная облачность. Днем возможен небольшой кратковременный дождь".