Live
  • Ср 01.05.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 39.52
  • EUR 42.36

Тепло, днем небольшой дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 2 мая

Общество 20:27   01.05.2024
Елена Нагорная
Тепло, днем небольшой дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 2 мая Фото: Василий Голосный

В четверг, 2 мая, в Харькове и области — переменная облачность. Днем возможен небольшой кратковременный дождь.

В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 22 до 24, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 6 до 11 тепла, днем — от 21 до 26.

Ветер северный, 7 — 12 м/с.

Читайте также: +30°С: апрель на Харьковщине был рекордно теплым, синоптики объяснили почему

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 1.05: «прилеты» в городе и области, расширили график
Главные новости Харькова 1.05: «прилеты» в городе и области, расширили график
01.05.2024, 20:58
Взрыв в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело (обновлено)
Взрыв в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело (обновлено)
01.05.2024, 10:52
Оружие с войны продавали криминалитету: задержание провели и на Харьковщине
Оружие с войны продавали криминалитету: задержание провели и на Харьковщине
01.05.2024, 20:58
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области
30.04.2024, 15:58
По Харькову сегодня «прилетели» два КАБа – Терехов сообщил подробности
По Харькову сегодня «прилетели» два КАБа – Терехов сообщил подробности
01.05.2024, 13:19
Один трактор на Харьковщине подорвался на мине, во второй — влетел дрон (фото)
Один трактор на Харьковщине подорвался на мине, во второй — влетел дрон (фото)
01.05.2024, 21:29

Новости по теме:

20:43
Ночью – дожди и грозы. Какой будет погода 29 апреля в Харькове и области
22:36
Какая погода ожидается в Харькове и области в субботу, 27 апреля
22:13
Дождь с пылью из Сахары в Харькове: синоптики объяснили, что в его составе
21:26
До 24 тепла, дождь и гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 26 апреля
18:26
В Украину добралась пыль из Сахары: вероятны ли желтые дожди на Харьковщине

Вы читали новость: «Тепло, днем небольшой дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 2 мая»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 20:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 2 мая, в Харькове и области — переменная облачность. Днем возможен небольшой кратковременный дождь".