Тепло, днем небольшой дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 2 мая

В четверг, 2 мая, в Харькове и области — переменная облачность. Днем возможен небольшой кратковременный дождь.

В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 22 до 24, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 6 до 11 тепла, днем — от 21 до 26.

Ветер северный, 7 — 12 м/с.