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Тепло, вдень невеликий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 2 травня

Погода 20:27   01.05.2024
Олена Нагорна
Тепло, вдень невеликий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 2 травня Фото: Василь Голосний

У четвер, 2 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вдень можливий невеликий короткочасний дощ.

У Харкові нічна температура становитиме від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 22 до 24, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 6 до 11 тепла, вдень – від 21 до 26.

Вітер північний – 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 20:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 2 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вдень можливий невеликий короткочасний дощ".