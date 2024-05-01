Тепло, вдень невеликий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 2 травня
Фото: Василь Голосний
У четвер, 2 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вдень можливий невеликий короткочасний дощ.
У Харкові нічна температура становитиме від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 22 до 24, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 6 до 11 тепла, вдень – від 21 до 26.
Вітер північний – 7 – 12 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 20:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 2 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вдень можливий невеликий короткочасний дощ".