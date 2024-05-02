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Без осадков, но похолодает: прогноз погоды в Харькове и области на 3 мая

Общество 20:09   02.05.2024
Елена Нагорная
Без осадков, но похолодает: прогноз погоды в Харькове и области на 3 мая Фото: Василий Голосный

В пятницу, 3 мая, в Харькове и области — переменная облачность. Без осадков.

В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 17 до 19, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 5 до 10 тепла, днем — от 16 до 21.

Ветер северо-восточный — 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 20:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 3 мая, в Харькове и области — переменная облачность. Без осадков.".