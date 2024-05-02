Без осадков, но похолодает: прогноз погоды в Харькове и области на 3 мая

В пятницу, 3 мая, в Харькове и области — переменная облачность. Без осадков.

В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 17 до 19, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 5 до 10 тепла, днем — от 16 до 21.

Ветер северо-восточный — 7 — 12 м/с.