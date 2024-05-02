Без опадів, але похолодає: прогноз погоди в Харкові та області на 3 травня
Фото: Василь Голосний
У п’ятницю, 3 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без опадів.
У Харкові нічна температура становитиме від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 17 до 19, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 5 до 10 тепла, вдень – від 16 до 21.
Вітер північно-східний – 7-12 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 20:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 3 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без опадів".