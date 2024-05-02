В Харькове перекрыли дорогу: коммунальщики кронируют деревья
В Харькове движение транспорта на улице Куликовской, на участке от спуска Куликовского до улицы Дарвина, запрещено до 16:00 2 мая.
Как объяснили в Харьковском горсовете, это связано с необходимостью проведения работ по кронированию деревьев.
Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам: Черноглазовской, Григория Сковороды, Дарвина, спуску Куликовскому и т.д.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деревья, дорога, кронируют, перекрыли, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове движение транспорта на улице Куликовской, на участке от спуска Куликовского до улицы Дарвина, запрещено до 16:00 2 мая.".