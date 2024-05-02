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В Харькове перекрыли дорогу: коммунальщики кронируют деревья

Общество 12:09   02.05.2024
Виктория Яковенко
В Харькове перекрыли дорогу: коммунальщики кронируют деревья

В Харькове движение транспорта на улице Куликовской, на участке от спуска Куликовского до улицы Дарвина, запрещено до 16:00 2 мая.

Как объяснили в Харьковском горсовете, это связано с необходимостью проведения работ по кронированию деревьев.

Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам: Черноглазовской, Григория Сковороды, Дарвина, спуску Куликовскому и т.д.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 12:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове движение транспорта на улице Куликовской, на участке от спуска Куликовского до улицы Дарвина, запрещено до 16:00 2 мая.".