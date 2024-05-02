В Харькове перекрыли дорогу: коммунальщики кронируют деревья

В Харькове движение транспорта на улице Куликовской, на участке от спуска Куликовского до улицы Дарвина, запрещено до 16:00 2 мая.

Как объяснили в Харьковском горсовете, это связано с необходимостью проведения работ по кронированию деревьев.

Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам: Черноглазовской, Григория Сковороды, Дарвина, спуску Куликовскому и т.д.