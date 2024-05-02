У Харкові перекрили дорогу: комунальники кронують дерева

У Харкові рух транспорту на вулиці Куликівській, на ділянці від узвозу Куликівського до вулиці Дарвіна, заборонений до 16:00 2 травня.

Як пояснили в Харківській міськраді, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з кронування дерев.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями: Чорноглазівською, Григорія Сковороди, Дарвіна, узвозом Куликівським та ін.