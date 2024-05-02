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У Харкові перекрили дорогу: комунальники кронують дерева

Суспільство 12:09   02.05.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові перекрили дорогу: комунальники кронують дерева Фото: Харківська міськрада

У Харкові рух транспорту на вулиці Куликівській, на ділянці від узвозу Куликівського до вулиці Дарвіна, заборонений до 16:00 2 травня.

Як пояснили в Харківській міськраді, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з кронування дерев.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями: Чорноглазівською, Григорія Сковороди, Дарвіна, узвозом Куликівським та ін.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «У Харкові перекрили дорогу: комунальники кронують дерева»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 12:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові рух транспорту на вулиці Куликівській, на ділянці від узвозу Куликівського до вулиці Дарвіна, заборонений до 16:00 2 травня.".