У Харкові перекрили дорогу: комунальники кронують дерева
Фото: Харківська міськрада
У Харкові рух транспорту на вулиці Куликівській, на ділянці від узвозу Куликівського до вулиці Дарвіна, заборонений до 16:00 2 травня.
Як пояснили в Харківській міськраді, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з кронування дерев.
Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями: Чорноглазівською, Григорія Сковороди, Дарвіна, узвозом Куликівським та ін.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 12:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові рух транспорту на вулиці Куликівській, на ділянці від узвозу Куликівського до вулиці Дарвіна, заборонений до 16:00 2 травня.".