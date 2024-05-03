Ночью на почве заморозки. Какой будет погода 4 мая в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 4 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Без осадков. Ветер северо-восточный↙️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 6° тепла,
на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки ❄️ 0-3°, днем 11-16°.
По городу: Без осадков 🌤. Ветер северо-восточный↙️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° тепла,
на поверхности грунта заморозки ❄️ 0 – 3°, днем 13 – 15°.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 20:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 4 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".