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Ночью на почве заморозки. Какой будет погода 4 мая в Харькове и области

Погода 20:00   03.05.2024
Оксана Якушко
Ночью на почве заморозки. Какой будет погода 4 мая в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 4 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без осадков. Ветер северо-восточный↙️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 6° тепла,
на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки ❄️ 0-3°, днем 11-16°.

По городу: Без осадков 🌤. Ветер северо-восточный↙️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° тепла,
на поверхности грунта заморозки ❄️ 0 – 3°, днем 13 – 15°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 20:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 4 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".