Ночью на почве заморозки. Какой будет погода 4 мая в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 4 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без осадков. Ветер северо-восточный↙️, 5-10 м/с.

Температура воздуха: ночью 1 — 6° тепла,

на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки ❄️ 0-3°, днем 11-16°.

По городу: Без осадков 🌤. Ветер северо-восточный↙️, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха: ночью 1 — 3° тепла,

на поверхности грунта заморозки ❄️ 0 – 3°, днем 13 – 15°.