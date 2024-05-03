Вночі на ґрунті заморозки. Якою буде погода 4 травня у Харкові та області
Фото: Василь Голосний
Прогноз погоди на завтра, 4 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Без опадів🌤. Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 1 – 6° тепла,
на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки❄️ 0 – 3°, вдень 11 – 16°.
По місту: Без опадів🌤. Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° тепла,
на поверхні ґрунту заморозки❄️ 0 – 3°, вдень 13 – 15°.
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- Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз, Харків, Харьковская область, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 20:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 4 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".