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Вночі на ґрунті заморозки. Якою буде погода 4 травня у Харкові та області

Погода 20:00   03.05.2024
Оксана Якушко
Вночі на ґрунті заморозки. Якою буде погода 4 травня у Харкові та області Фото: Василь Голосний

Прогноз погоди на завтра, 4 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без опадів🌤. Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 1 – 6° тепла,

на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки❄️ 0 – 3°, вдень 11 – 16°.

По місту: Без опадів🌤. Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° тепла,

на поверхні ґрунту заморозки❄️ 0 – 3°, вдень 13 – 15°.

Читайте також: Без опадів, але похолодає: прогноз погоди в Харкові та області на 3 травня

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 20:00;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 4 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".