Заморозки прогнозируют на Пасху в Харькове и области: данные синоптиков

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине в субботу, 4 мая, а также 5 числа, на Пасху.

«Ночью 4 – 5 мая по области и городу на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 – 3°. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.