Заморозки прогнозируют на Пасху в Харькове и области: данные синоптиков
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине в субботу, 4 мая, а также 5 числа, на Пасху.
«Ночью 4 – 5 мая по области и городу на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 – 3°. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 13:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине в субботу, 4 мая, а также 5 числа, на Пасху.".