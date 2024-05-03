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Заморозки прогнозируют на Пасху в Харькове и области: данные синоптиков

Погода 13:20   03.05.2024
Виктория Яковенко
Заморозки прогнозируют на Пасху в Харькове и области: данные синоптиков

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине в субботу, 4 мая, а также 5 числа, на Пасху.

«Ночью 4 – 5 мая по области и городу на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 – 3°. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 13:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине в субботу, 4 мая, а также 5 числа, на Пасху.".