Заморозки прогнозують на Великдень у Харкові та області: дані синоптиків

Синоптики Регіонального центру по гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині у суботу, 4 травня, а також 5 числа, на Великдень.

«Вночі 4 – 5 травня по області та місту на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 – 3°. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.