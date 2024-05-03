Заморозки прогнозують на Великдень у Харкові та області: дані синоптиків
Синоптики Регіонального центру по гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині у суботу, 4 травня, а також 5 числа, на Великдень.
«Вночі 4 – 5 травня по області та місту на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 – 3°. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 13:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру по гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині у суботу, 4 травня, а також 5 числа, на Великдень.".