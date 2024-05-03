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Заморозки прогнозують на Великдень у Харкові та області: дані синоптиків

Погода 13:20   03.05.2024
Вікторія Яковенко
Заморозки прогнозують на Великдень у Харкові та області: дані синоптиків

Синоптики Регіонального центру по гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині у суботу, 4 травня, а також 5 числа, на Великдень.

«Вночі 4 – 5 травня по області та місту на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 – 3°. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 13:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру по гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині у суботу, 4 травня, а також 5 числа, на Великдень.".