Что происходит с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID-19 на Харьковщине

За неделю с 29 апреля по 5 мая 1771 житель Харьковщины заболел гриппом или ОРВИ (включая случаи коронавируса).

Были госпитализированы 87 человек, из них 21 больных COVID-19, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

Летальные случаи от гриппа и коронавируса не регистрировались.

Заболеваемость в сравнении с позапрошлой неделей снизилась на 11,5%, интенсивность эпидпроцесса соответствует низкому уровню.