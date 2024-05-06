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Что происходит с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID-19 на Харьковщине

Общество 22:36   06.05.2024
Елена Нагорная
Что происходит с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID-19 на Харьковщине

За неделю с 29 апреля по 5 мая 1771 житель Харьковщины заболел гриппом или ОРВИ (включая случаи коронавируса).

Были госпитализированы 87 человек, из них 21 больных COVID-19, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

Летальные случаи от гриппа и коронавируса не регистрировались.

Заболеваемость в сравнении с позапрошлой неделей снизилась на 11,5%, интенсивность эпидпроцесса соответствует низкому уровню.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 22:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За неделю с 29 апреля по 5 мая 1771 житель Харьковщины заболел гриппом или ОРВИ (включая случаи коронавируса)".