Що відбувається із захворюваністю на грип, ГРВІ та COVID-19 на Харківщині

За тиждень з 29 квітня по 5 травня 1771 мешканець Харківщини захворів на грип чи ГРВІ (включно з випадками коронавірусу).

Були ушпиталені 87 осіб, з них 21 хворих на COVID-19, повідомляють у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

Летальні випадки від грипу та коронавірусу не реєструвалися.

Захворюваність порівняно з позаминулим тижнем знизилася на 11,5%, інтенсивність епідпроцесу відповідає низькому рівню.