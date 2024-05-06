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Що відбувається із захворюваністю на грип, ГРВІ та COVID-19 на Харківщині

Суспільство 22:36   06.05.2024
Олена Нагорна
Що відбувається із захворюваністю на грип, ГРВІ та COVID-19 на Харківщині

За тиждень з 29 квітня по 5 травня 1771 мешканець Харківщини захворів на грип чи ГРВІ (включно з випадками коронавірусу).

Були ушпиталені 87 осіб, з них 21 хворих на COVID-19, повідомляють у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

Летальні випадки від грипу та коронавірусу не реєструвалися.

Захворюваність порівняно з позаминулим тижнем знизилася на 11,5%, інтенсивність епідпроцесу відповідає низькому рівню.

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Автор: Олена Нагорна
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Що відбувається із захворюваністю на грип, ГРВІ та COVID-19 на Харківщині
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 22:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За тиждень з 29 квітня по 5 травня 1771 мешканець Харківщини захворів на грип чи ГРВІ (включно з випадками коронавірусу)".