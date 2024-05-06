На Пасху россияне били по газсетям на Харьковщине

В течении Пасхальных праздников армия РФ ударила по жилым домам и газовым сетям Золочевской, Купянской и Циркуновской громад.

В результате обстрелов пострадали газопроводы низкого давления, газопроводы многоквартирного и частного жилья людей, сообщили в Харьковском филиале «Газсети».

«В одном из населенных пунктов Золочевской громады ремонт двух поврежденных газопроводов низкого давления удалось выполнить без прекращения газоснабжения потребителям», — отметили специалисты.

Сейчас газовщики работают над восстановлением обстрелянной системы.

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