На Пасху россияне били по газсетям на Харьковщине
Фото: Харьковский филиал «Газсети»
В течении Пасхальных праздников армия РФ ударила по жилым домам и газовым сетям Золочевской, Купянской и Циркуновской громад.
В результате обстрелов пострадали газопроводы низкого давления, газопроводы многоквартирного и частного жилья людей, сообщили в Харьковском филиале «Газсети».
«В одном из населенных пунктов Золочевской громады ремонт двух поврежденных газопроводов низкого давления удалось выполнить без прекращения газоснабжения потребителям», — отметили специалисты.
Сейчас газовщики работают над восстановлением обстрелянной системы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: армия, газ, Газсети, обстрел, пасха, рф;
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 11:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течении Пасхальных праздников армия РФ ударила по жилым домам и газовым сетям Золочевской, Купянской и Циркуновской громад.".