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На Великодні свята росіяни били по газмережах на Харківщині

Суспільство 11:17   06.05.2024
Вікторія Яковенко
На Великодні свята росіяни били по газмережах на Харківщині

Впродовж Великодніх свят армія РФ вдарила по житлових будинках та газових мережах Золочівської, Купʼянської та Циркунівської громад.

Внаслідок обстрілів постраждали газопроводи низького тиску, газогони багатоквартирного та приватного житла людей, повідомили в Харківській філії «Газмережі».

«В одному з населених пунктів Золочівської громади ремонт двох пошкоджених газопроводів низького тиску вдалось виконати без припинення газопостачання споживачам», – зазначили фахівці.

Наразі газівники працюють над відновленням обстріляної системи.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 11:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж Великодніх свят армія РФ вдарила по житлових будинках та газових мережах Золочівської, Купʼянської та Циркунівської громад.".