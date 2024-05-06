На Великодні свята росіяни били по газмережах на Харківщині

Впродовж Великодніх свят армія РФ вдарила по житлових будинках та газових мережах Золочівської, Купʼянської та Циркунівської громад.

Внаслідок обстрілів постраждали газопроводи низького тиску, газогони багатоквартирного та приватного житла людей, повідомили в Харківській філії «Газмережі».

«В одному з населених пунктів Золочівської громади ремонт двох пошкоджених газопроводів низького тиску вдалось виконати без припинення газопостачання споживачам», – зазначили фахівці.

Наразі газівники працюють над відновленням обстріляної системи.

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