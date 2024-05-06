Убил собственного отца: на Харьковщине задержали мужчину
На Харьковщине правоохранители разоблачили мужчину, который убил собственного отца.
К правоохранителям обратилась жительница поселка Константиновка и сообщила, что нашла своего 62-летнего мужчину дома без признаков жизни с телесными повреждениями, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Копы установили обстоятельства происшествия и личность злоумышленника. Им оказался 37-летний сын убитого. Накануне мужчины выпивали, между ними возник словесный конфликт. Ссора переросла в драку, в результате которой сын ударил отца в голову. От полученных травм мужчина погиб на месте.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 12:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители разоблачили мужчину, который убил собственного отца.".