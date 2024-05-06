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Вбив власного батька: на Харківщині затримали чоловіка

Суспільство 12:42   06.05.2024
Вікторія Яковенко
Вбив власного батька: на Харківщині затримали чоловіка

На Харківщині правоохоронці викрили чоловіка, який вбив власного батька.

До правоохоронців звернулася мешканка селища Костянтинівка і повідомила, що знайшла свого 62-річного чоловіка вдома без ознак життя з тілесними ушкодженнями, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Копи встановили обставини події та особу зловмисника. Ним виявився 37-річний син вбитого. Напередодні чоловіки випивали, між ними виник словесний конфлікт. Сварка переросла у бійку, в результаті якої син ударив батька в голову. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Йому загрожує до 15 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 12:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці викрили чоловіка, який вбив власного батька.".