Вбив власного батька: на Харківщині затримали чоловіка

На Харківщині правоохоронці викрили чоловіка, який вбив власного батька.

До правоохоронців звернулася мешканка селища Костянтинівка і повідомила, що знайшла свого 62-річного чоловіка вдома без ознак життя з тілесними ушкодженнями, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Копи встановили обставини події та особу зловмисника. Ним виявився 37-річний син вбитого. Напередодні чоловіки випивали, між ними виник словесний конфлікт. Сварка переросла у бійку, в результаті якої син ударив батька в голову. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Йому загрожує до 15 років тюрми.