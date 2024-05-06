Вбив власного батька: на Харківщині затримали чоловіка
На Харківщині правоохоронці викрили чоловіка, який вбив власного батька.
До правоохоронців звернулася мешканка селища Костянтинівка і повідомила, що знайшла свого 62-річного чоловіка вдома без ознак життя з тілесними ушкодженнями, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Копи встановили обставини події та особу зловмисника. Ним виявився 37-річний син вбитого. Напередодні чоловіки випивали, між ними виник словесний конфлікт. Сварка переросла у бійку, в результаті якої син ударив батька в голову. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Йому загрожує до 15 років тюрми.
Читайте також: У Харкові чоловік, який зловживав азартними іграми, вбив дружину і доньку
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: задержали, отца, погиб, поліція, убил, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вбив власного батька: на Харківщині затримали чоловіка»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 12:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці викрили чоловіка, який вбив власного батька.".