Армия РФ ударила по Боровой на Харьковщине УМПБ: ранены трое — Тимошко
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов региона оккупантами из РФ за сутки.
Три человека получили ранения из-за удара по Боровой в Харьковской области, в том числе — несовершеннолетняя девушка.
«Боровая. 6 мая около 22:20 оккупанты нанесли удар УМПБ Д30 СН. В результате попадания вражеской авиабомбы в частный дом ранения получила 16-летняя девушка, ее 55-летний отец, а также 55-летняя женщина», — сообщил Тимошко.
В течение суток россияне обстреливали Харьковскую область из артиллерии и минометов, зафиксированы также удары КАБами.
По Липцам около 17:18 6 мая враг ударил из РСЗО «Град». Там поврежден многоквартирный дом. На Черкасские Тишки сбросили два КАБа около 16:45. Там поврежден гараж, возник пожар. По Глушковке 6 мая ударили УМПБ Д-30 СН — повреждены дом, окна, забор и гараж.
Читайте также: Россияне второй раз заявили, что захватили Кисловку — ISW не подтверждает
Также под обстрелами в течение суток были Волчанск, Казачья Лопань, Русские Тишки. Везде повреждены жилые дома.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Борова, Боровая, новости Харькова, обстрелы, поранені, тимошко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Армия РФ ударила по Боровой на Харьковщине УМПБ: ранены трое — Тимошко»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов региона оккупантами из РФ за сутки".