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Армия РФ ударила по Боровой на Харьковщине УМПБ: ранены трое — Тимошко

Происшествия 08:01   07.05.2024
Оксана Горун
Армия РФ ударила по Боровой на Харьковщине УМПБ: ранены трое — Тимошко

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов региона оккупантами из РФ за сутки.

Три человека получили ранения из-за удара по Боровой в Харьковской области, в том числе — несовершеннолетняя девушка.

«Боровая. 6 мая около 22:20 оккупанты нанесли удар УМПБ Д30 СН. В результате попадания вражеской авиабомбы в частный дом ранения получила 16-летняя девушка, ее 55-летний отец, а также 55-летняя женщина», — сообщил Тимошко.

В течение суток россияне обстреливали Харьковскую область из артиллерии и минометов, зафиксированы также удары КАБами.

По Липцам около 17:18 6 мая враг ударил из РСЗО «Град». Там поврежден многоквартирный дом. На Черкасские Тишки сбросили два КАБа около 16:45. Там поврежден гараж, возник пожар. По Глушковке 6 мая ударили УМПБ Д-30 СН — повреждены дом, окна, забор и гараж.

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Также под обстрелами в течение суток были Волчанск, Казачья Лопань, Русские Тишки. Везде повреждены жилые дома.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 08:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов региона оккупантами из РФ за сутки".