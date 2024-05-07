Армия РФ ударила по Боровой на Харьковщине УМПБ: ранены трое — Тимошко

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов региона оккупантами из РФ за сутки.

Три человека получили ранения из-за удара по Боровой в Харьковской области, в том числе — несовершеннолетняя девушка.

«Боровая. 6 мая около 22:20 оккупанты нанесли удар УМПБ Д30 СН. В результате попадания вражеской авиабомбы в частный дом ранения получила 16-летняя девушка, ее 55-летний отец, а также 55-летняя женщина», — сообщил Тимошко.

В течение суток россияне обстреливали Харьковскую область из артиллерии и минометов, зафиксированы также удары КАБами.

По Липцам около 17:18 6 мая враг ударил из РСЗО «Град». Там поврежден многоквартирный дом. На Черкасские Тишки сбросили два КАБа около 16:45. Там поврежден гараж, возник пожар. По Глушковке 6 мая ударили УМПБ Д-30 СН — повреждены дом, окна, забор и гараж.

Также под обстрелами в течение суток были Волчанск, Казачья Лопань, Русские Тишки. Везде повреждены жилые дома.