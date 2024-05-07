Армія РФ вдарила по Боровій на Харківщині УМПБ: поранені троє – Тимошко
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів регіону окупантами із РФ за добу.
Троє людей отримали поранення через удар по Боровій у Харківській області, зокрема – неповнолітня дівчина.
“Борова. 6 травня близько 22:20 окупанти завдали удару УМПБ Д30 СН. Внаслідок влучання ворожої авіабомби в приватний будинок поранення отримала 16-річна дівчина, її 55-річний батько, а також 55-річна жінка”, – повідомив Тимошко.
Протягом доби росіяни обстрілювали Харківську область з артилерії та мінометів, зафіксовані також удари КАБами.
По Липцях близько 17:18 6 травня ворог ударив з РСЗВ “Град”. Там пошкоджений багатоквартирний будинок. На Черкаські Тишки скинули два КАБи близько 16:45. Там пошкоджений гараж, виникла пожежа. По Глушківці 6 травня вдарили УМПБ Д-30 СН – пошкоджені будинок, вікна, паркан та гараж.
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Також під обстрілами протягом доби були Вовчанськ, Козача Лопань, Руські Тишки. Скрізь пошкоджені житлові будинки.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 08:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів регіону окупантами із РФ за добу".