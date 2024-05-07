Обстрел села под Харьковом: горела сельхозтехника (фото)
Село Черкасские Тишки под Харьковом обстреляли 6 мая. В ГСЧС сообщили о последствиях.
«В с. Черкасские Тишки на открытой территории возник пожар. Там горела сухая трава и хвойная подстилка в лесном массиве. Также огонь охватил одну единицу сельскохозяйственной техники и ранее разрушенное оккупантами здание кафе. Общая площадь пожара составила 100 кв. м. Пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Тушили пожар два отделения спасателей из Харькова. Им пришлось работать под угрозой повторных обстрелов. Но с огнем справились.
Читайте также: На Харьковщине из-за обстрелов горели дома, лес и сухая трава — ГСЧС
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, обстрелы, пожары, Черкасские Тишки;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Обстрел села под Харьковом: горела сельхозтехника (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 09:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Черкасские Тишки под Харьковом обстреляли 6 мая. В ГСЧС сообщили о последствиях".