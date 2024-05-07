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Обстрел села под Харьковом: горела сельхозтехника (фото)

Происшествия 09:49   07.05.2024
Оксана Горун
Обстрел села под Харьковом: горела сельхозтехника (фото)

Село Черкасские Тишки под Харьковом обстреляли 6 мая. В ГСЧС сообщили о последствиях.

«В с. Черкасские Тишки на открытой территории возник пожар. Там горела сухая трава и хвойная подстилка в лесном массиве. Также огонь охватил одну единицу сельскохозяйственной техники и ранее разрушенное оккупантами здание кафе. Общая площадь пожара составила 100 кв. м. Пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

пожар в Черкасских Тишках под Харьковом после обстрела

Тушили пожар два отделения спасателей из Харькова. Им пришлось работать под угрозой повторных обстрелов. Но с огнем справились.

пожар в Черкасских Тишках под Харьковом после обстрела 3

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 09:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Черкасские Тишки под Харьковом обстреляли 6 мая. В ГСЧС сообщили о последствиях".