Обстрел села под Харьковом: горела сельхозтехника (фото)

Село Черкасские Тишки под Харьковом обстреляли 6 мая. В ГСЧС сообщили о последствиях.

«В с. Черкасские Тишки на открытой территории возник пожар. Там горела сухая трава и хвойная подстилка в лесном массиве. Также огонь охватил одну единицу сельскохозяйственной техники и ранее разрушенное оккупантами здание кафе. Общая площадь пожара составила 100 кв. м. Пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Тушили пожар два отделения спасателей из Харькова. Им пришлось работать под угрозой повторных обстрелов. Но с огнем справились.