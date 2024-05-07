Обстріл села під Харковом: горіла сільгосптехніка (фото)
Село Черкаські Тишки під Харковом обстріляли 6 травня. У ДСНС повідомили про наслідки.
“У с. Черкаські Тишки на відкритій території виникла пожежа. Там горіла суха трава і хвойна підстилка в лісовому масиві. Також вогонь охопив 1 одиницю сільськогосподарської техніки та раніше зруйновану окупантами будівлю кафе. Загальна площа пожежі склала 100 кв.м. Постраждалих немає”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Гасили пожежу два відділення рятувальників із Харкова. Їм довелося працювати під загрозою повторного обстрілу. Але з вогнем упоралися.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 09:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Черкаські Тишки під Харковом обстріляли 6 травня. У ДСНС повідомили про наслідки".