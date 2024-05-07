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Обстріл села під Харковом: горіла сільгосптехніка (фото)

Події 09:49   07.05.2024
Оксана Горун
Обстріл села під Харковом: горіла сільгосптехніка (фото)

Село Черкаські Тишки під Харковом обстріляли 6 травня. У ДСНС повідомили про наслідки.

“У с. Черкаські Тишки на відкритій території виникла пожежа. Там горіла суха трава і хвойна підстилка в лісовому масиві. Також вогонь охопив 1 одиницю сільськогосподарської техніки та раніше зруйновану окупантами будівлю кафе. Загальна площа пожежі склала 100 кв.м. Постраждалих немає”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

пожежу у Черкаських Тишках під Харковом після обстрілу

Гасили пожежу два відділення рятувальників із Харкова. Їм довелося працювати під загрозою повторного обстрілу. Але з вогнем упоралися.

пожежа у Черкаських Тишках під Харковом після обстрілу 3

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 09:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Черкаські Тишки під Харковом обстріляли 6 травня. У ДСНС повідомили про наслідки".