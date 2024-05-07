На Харківщині через обстріли горіли будинки, ліс та суха трава – ДСНС

За добу росіяни спровокували на Харківщині три пожежі: у Козачій Лопані, Черкаських Тишках та Липцях, проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Близько 17:00 обстрілів зазнала Циркунівська громада. Виникла пожежа на відкритій території у с. Черкаські Тишки. Горіла суха трава і хвойна підстилка в лісовому масиві. Також вогонь охопив 1 одиницю сільськогосподарської техніки та раніше зруйновану ворожим обстрілом будівлю кафе. Загальна площа пожежі склала 100 кв. м. Постраждалих немає”, – поінформували в ДСНС.

Вогонь загасили пожежники з Харкова за дві години.

Ще одна пожежа виникла в Липцях – теж не відкритій території. Горіла трава на околиці села після обстрілу о 18:15. Також ушкодження отримав двоповерховий багатоквартирний будинок. Обійшлося без постраждалих.

Вдень 6 травня росіяни вдарили по Козачій Лопані.

“Внаслідок влучання уламків снарядів зайнялись дахи двох приватних осель. Надзвичайники прибули вчасно і не дали вогню розповсюдитись на велику площу, яка загалом склала близько 15 кв.м. Проте працювати їм доводилось під постійною загрозою повторних обстрілів. Постраждалих немає”, — поінформували в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також рятувальники оглядали територію в Боровій, по якій був приліт близько 22:36 7 травня.

“Виявлено влучання у приватний будинок, пошкодження сусіднього будинку. Поранено двох людей, серед яких одна неповнолітня. Ще в однієї особи виявлено гостру реакцію на стрес”, — зазначили рятувальники.