Live
  • Вт 07.05.2024
  • Харків  +15°С
  • USD 39.36
  • EUR 42.4

На Харківщині через обстріли горіли будинки, ліс та суха трава – ДСНС

Події 08:42   07.05.2024
Оксана Горун
На Харківщині через обстріли горіли будинки, ліс та суха трава – ДСНС

За добу росіяни спровокували на Харківщині три пожежі: у Козачій Лопані, Черкаських Тишках та Липцях, проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Близько 17:00 обстрілів зазнала Циркунівська громада. Виникла пожежа на відкритій території у с. Черкаські Тишки. Горіла суха трава і хвойна підстилка в лісовому масиві. Також вогонь охопив 1 одиницю сільськогосподарської техніки та раніше зруйновану ворожим обстрілом будівлю кафе. Загальна площа пожежі склала 100 кв. м. Постраждалих немає”, – поінформували в ДСНС.

Вогонь загасили пожежники з Харкова за дві години.

Ще одна пожежа виникла в Липцях – теж не відкритій території. Горіла трава на околиці села після обстрілу о 18:15. Також ушкодження отримав двоповерховий багатоквартирний будинок. Обійшлося без постраждалих.

Вдень 6 травня росіяни вдарили по Козачій Лопані.

“Внаслідок влучання уламків снарядів зайнялись дахи двох приватних осель. Надзвичайники прибули вчасно і не дали вогню розповсюдитись на велику площу, яка загалом склала близько 15 кв.м. Проте працювати їм доводилось під постійною загрозою повторних обстрілів. Постраждалих немає”, — поінформували в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Читайте також: 55-річний чоловік загинув на Харківщині від вибуху – Синєгубов

Також рятувальники оглядали територію в Боровій, по якій був приліт близько 22:36 7 травня.

“Виявлено влучання у приватний будинок, пошкодження сусіднього будинку. Поранено двох людей, серед яких одна неповнолітня. Ще в однієї особи виявлено гостру реакцію на стрес”, — зазначили рятувальники.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові замінили прапор України на головному флагштоку: мерія про причини
У Харкові замінили прапор України на головному флагштоку: мерія про причини
07.05.2024, 08:57
Університет – символ Харкова. Ми залишаємось – ректор ХНУ Каразіна Кагановська
Університет – символ Харкова. Ми залишаємось – ректор ХНУ Каразіна Кагановська
04.12.2022, 12:25
На Харківщині через обстріли горіли будинки, ліс та суха трава – ДСНС
На Харківщині через обстріли горіли будинки, ліс та суха трава – ДСНС
07.05.2024, 08:42
55-річний чоловік загинув на Харківщині від вибуху – Синєгубов
55-річний чоловік загинув на Харківщині від вибуху – Синєгубов
07.05.2024, 08:21
Армія РФ вдарила по Боровій на Харківщині УМПБ: поранені троє – Тимошко
Армія РФ вдарила по Боровій на Харківщині УМПБ: поранені троє – Тимошко
07.05.2024, 08:01
Головні новини Харкова 7 травня: удар по Боровій, поранені, зведення Генштабу
Головні новини Харкова 7 травня: удар по Боровій, поранені, зведення Генштабу
07.05.2024, 08:47

Новини за темою:

20:34
Як британська техніка допомагає повернути світло жителям Харківщини (відео)
08:56
Вночі росіяни вдарили по Золочеву, є постраждала та руйнування (фото)
08:01
Дев’ять пожеж, загибла та постраждалі – ДСНС про обстріли на Харківщині
17:27
Трьома УМПБ ударила РФ по Харкову на Великдень: прокуратура показала руйнації
07:46
Три пожежі сталися у Харкові через атаку БпЛА – ДСНС

Ви читали новину: «На Харківщині через обстріли горіли будинки, ліс та суха трава – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 08:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу росіяни спровокували на Харківщині три пожежі: у Козачій Лопані, Черкаських Тишках та Липцях, проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області".