55-річний чоловік загинув на Харківщині від вибуху – Синєгубов
Трагедія сталася в Близнюках Лозівського району на Харківщині. Вибухнув невідомий пристрій.
“С. Близнюки, Лозівський район. На території приватного домоволодіння, внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою загинув 55–річний чоловік”, – повідомив вранці 7 травня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він також поінформував про трьох поранених за добу: у Боровій від удару УМПБ Д-30 постраждали 16-річна дівчина, її 55-річний батько та жінка 54 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 08:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася в Близнюках Лозівського району на Харківщині. Вибухнув невідомий пристрій".