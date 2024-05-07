55-річний чоловік загинув на Харківщині від вибуху – Синєгубов

Трагедія сталася в Близнюках Лозівського району на Харківщині. Вибухнув невідомий пристрій.

“С. Близнюки, Лозівський район. На території приватного домоволодіння, внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою загинув 55–річний чоловік”, – повідомив вранці 7 травня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він також поінформував про трьох поранених за добу: у Боровій від удару УМПБ Д-30 постраждали 16-річна дівчина, її 55-річний батько та жінка 54 років.