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55-річний чоловік загинув на Харківщині від вибуху – Синєгубов

Події 08:21   07.05.2024
Оксана Горун
55-річний чоловік загинув на Харківщині від вибуху – Синєгубов

Трагедія сталася в Близнюках Лозівського району на Харківщині. Вибухнув невідомий пристрій.

“С. Близнюки, Лозівський район. На території приватного домоволодіння, внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою загинув 55–річний чоловік”, – повідомив вранці 7 травня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він також поінформував про трьох поранених за добу: у Боровій від удару УМПБ Д-30 постраждали 16-річна дівчина, її 55-річний батько та жінка 54 років.

Читайте також: Армія РФ вдарила по Боровій на Харківщині УМПБ: поранені троє – Тимошко

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 08:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася в Близнюках Лозівського району на Харківщині. Вибухнув невідомий пристрій".