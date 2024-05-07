55-летний мужчина погиб на Харьковщине от взрыва — Синегубов

Трагедия случилась в Близнюках Лозовского района на Харьковщине. Взорвалось неизвестное устройство.

«Пос. Близнюки, Лозовский район. На территории частного домовладения в результате взрыва неизвестного взрывного устройства погиб 55-летний мужчина», — сообщил утром 7 мая начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он также проинформировал о трех раненых за сутки: в Боровой от удара УМПБ Д-30 пострадали 16-летняя девушка, ее 55-летний отец и женщина 54 лет.