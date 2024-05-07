55-летний мужчина погиб на Харьковщине от взрыва — Синегубов
Трагедия случилась в Близнюках Лозовского района на Харьковщине. Взорвалось неизвестное устройство.
«Пос. Близнюки, Лозовский район. На территории частного домовладения в результате взрыва неизвестного взрывного устройства погиб 55-летний мужчина», — сообщил утром 7 мая начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он также проинформировал о трех раненых за сутки: в Боровой от удара УМПБ Д-30 пострадали 16-летняя девушка, ее 55-летний отец и женщина 54 лет.
Читайте также: Армия РФ ударила по Боровой на Харьковщине УМПБ: ранены трое — Тимошко
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, погиб, подорвался, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «55-летний мужчина погиб на Харьковщине от взрыва — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 08:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия случилась в Близнюках Лозовского района на Харьковщине. Взорвалось неизвестное устройство".