Live
  • Вт 07.05.2024
  • Харьков  +15°С
  • USD 39.36
  • EUR 42.4

55-летний мужчина погиб на Харьковщине от взрыва — Синегубов

Происшествия 08:21   07.05.2024
Оксана Горун
55-летний мужчина погиб на Харьковщине от взрыва — Синегубов

Трагедия случилась в Близнюках Лозовского района на Харьковщине. Взорвалось неизвестное устройство.

«Пос. Близнюки, Лозовский район. На территории частного домовладения в результате взрыва неизвестного взрывного устройства погиб 55-летний мужчина», — сообщил утром 7 мая начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он также проинформировал о трех раненых за сутки: в Боровой от удара УМПБ Д-30 пострадали 16-летняя девушка, ее 55-летний отец и женщина 54 лет.

Читайте также: Армия РФ ударила по Боровой на Харьковщине УМПБ: ранены трое — Тимошко

 

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 7 мая: удар по Боровой, раненые, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 7 мая: удар по Боровой, раненые, сводка Генштаба
07.05.2024, 08:47
55-летний мужчина погиб на Харьковщине от взрыва — Синегубов
55-летний мужчина погиб на Харьковщине от взрыва — Синегубов
07.05.2024, 08:21
Сегодня 7 мая: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 мая: какой праздник и день в истории
07.05.2024, 06:00
Жара, шквал, дождь с грозой и градом: погода в Харькове и области на 7 мая
Жара, шквал, дождь с грозой и градом: погода в Харькове и области на 7 мая
06.05.2024, 20:53
Жителя Харьковщины сняли с «похода» по Карпатам, стоившего 48,5 тысяч долларов
Жителя Харьковщины сняли с «похода» по Карпатам, стоившего 48,5 тысяч долларов
06.05.2024, 22:09
В Харькове заменили флаг Украины на главном флагштоке: мэрия пояснила причины
В Харькове заменили флаг Украины на главном флагштоке: мэрия пояснила причины
07.05.2024, 08:57

Новости по теме:

08:47
Главные новости Харькова 7 мая: удар по Боровой, раненые, сводка Генштаба
08:42
На Харьковщине из-за обстрелов горели дома, лес и сухая трава — ГСЧС
08:21
55-летний мужчина погиб на Харьковщине от взрыва — Синегубов
08:01
Армия РФ ударила по Боровой на Харьковщине УМПБ: ранены трое — Тимошко
23:15
Главные новости 6.05: более 20 раненых за сутки, «прилеты» под Харьковом

Вы читали новость: «55-летний мужчина погиб на Харьковщине от взрыва — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 08:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия случилась в Близнюках Лозовского района на Харьковщине. Взорвалось неизвестное устройство".