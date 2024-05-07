На Харьковщине из-за обстрелов горели дома, лес и сухая трава — ГСЧС

За сутки россияне спровоцировали на Харьковщине три пожара: в Казачьей Лопани, Черкасских Тишках и Липцах, проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Около 17:00 обстрелам подверглась Циркуновская громада. Возник пожар на открытой территории в с. Черкасские Тишки. Горела сухая трава и хвойная подстилка в лесном массиве. Также огонь охватил одну единицу сельскохозяйственной техники и ранее разрушенное вражеским обстрелом здание кафе. Общая площадь пожара составила 100 кв. м. Пострадавших нет», — проинформировали в ГСЧС.

Огонь потушили пожарные из Харькова за два часа.

Еще один пожар возник в Липцах — тоже не открытой территории. Горела трава на окраине села после обстрела в 18:15. Также повреждение получил двухэтажный многоквартирный дом. Обошлось без пострадавших.

Днем 6 мая россияне ударили по Казачьей Лопани.

«В результате попадания обломков снарядов занялись крыши двух частных домов. Чрезвычайники прибыли вовремя и не дали огню распространиться на большую площадь, которая составила в общей сложности около 15 кв. м. Однако работать им приходилось под постоянной угрозой повторных обстрелов. Пострадавших нет», — проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также спасатели осматривали территорию в Боровой, по которой был прилет около 22:36 7 мая.

«Выявлено попадание в частный дом, повреждение соседнего дома. Ранены два человека, среди которых одна несовершеннолетняя. Еще у одного человека обнаружена острая реакция на стресс», — отметили спасатели.