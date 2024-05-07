Терехов сообщил, будет ли бесплатным проезд в Харькове после отмены налогов
Мэр Харькова Игорь Терехов, отвечая на вопрос корреспондента МГ «Объектив», проинформировал: сокращения бюджета Харькова после отмены налогов для бизнеса не будет.
«Мы приняли на сессии городского совета важное решение для всего бизнеса Харькова. Практически отменили все налоги, которые мы получаем в городской бюджет. Это, прежде всего, земельный налог, это налог на недвижимость и для четвертой группы это подоходный налог. Потому что касается сокращения бюджета города Харькова — нет, сокращения бюджета города Харькова не будет. Потому что у нас есть договоренность с правительством, что они будут компенсировать эти потери городского бюджета», — сообщил мэр.
На вопрос: «Значит ли это, что проезд в городском транспорте Харькова останется бесплатным?» — Терехов ответил: «Пока что да».
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 12:50;
Корреспондент Виктория Яковенко, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов, отвечая на вопрос корреспондента МГ «Объектив», проинформировал: сокращения бюджета Харькова после отмены налогов для бизнеса не будет".