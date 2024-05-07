Терехов повідомив, чи буде безплатним проїзд після скасування податків
Мер Харкова Ігор Терехов, відповідаючи на запитання кореспондента МГ “Об’єктив”, поінформував: скорочення бюджету Харкова після скасування податків для бізнесу не буде.
“Ми прийняли на сесії міської ради важливе рішення для всього бізнесу Харкова. Практично скасували всі податки, які ми отримуємо до міського бюджету. Це, перш за все, земельний податок, це податок на нерухомість і для четвертої групи це податок на доходи. Що стосується скорочення бюджету міста Харкова – ні, скорочення бюджету міста Харкова не буде, бо в нас є домовленість з Урядом, що вони будуть компенсувати ці втрати міського бюджету”, – пояснив мер.
На запитання: “Чи означає це, що проїзд у міському транспорті Харкова залишиться безплатним?” – Терехов відповів: “Поки що так”.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 12:50;
Кореспондент Виктория Яковенко, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов, відповідаючи на запитання кореспондента МГ “Об’єктив”, поінформував: скорочення бюджету Харкова після скасування податків для бізнесу не буде".