Live
  • Вт 07.05.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 39.36
  • EUR 42.4

Терехов повідомив, чи буде безплатним проїзд після скасування податків

Суспільство 12:50   07.05.2024
Виктория Яковенко
Оксана Горун
Терехов повідомив, чи буде безплатним проїзд після скасування податків

Мер Харкова Ігор Терехов, відповідаючи на запитання кореспондента МГ “Об’єктив”, поінформував: скорочення бюджету Харкова після скасування податків для бізнесу не буде.

“Ми прийняли на сесії міської ради важливе рішення для всього бізнесу Харкова. Практично скасували всі податки, які ми отримуємо до міського бюджету. Це, перш за все, земельний податок, це податок на нерухомість і для четвертої групи це податок на доходи. Що стосується скорочення бюджету міста Харкова – ні, скорочення бюджету міста Харкова не буде, бо в нас є домовленість з Урядом, що вони будуть компенсувати ці втрати міського бюджету”, – пояснив мер.

На запитання: “Чи означає це, що проїзд у міському транспорті Харкова залишиться безплатним?” – Терехов відповів: “Поки що так”.

Читайте також: Терехов прокоментував “безпрецедентне рішення” для бізнесу у Харкові

Автор: Виктория Яковенко, Оксана Горун
Популярно
Отримали офіційний дозвіл на використання підземної школи у Харкові – Терехов
Отримали офіційний дозвіл на використання підземної школи у Харкові – Терехов
07.05.2024, 13:33
Терехов повідомив, чи буде безплатним проїзд після скасування податків
Терехов повідомив, чи буде безплатним проїзд після скасування податків
07.05.2024, 12:50
Водія, який не пропустив швидку на дорозі, копи затримали у Харкові
Водія, який не пропустив швидку на дорозі, копи затримали у Харкові
07.05.2024, 12:31
Головні новини Харкова 7 травня: ГУР про “наступ на Харків”, удар по Боровій
Головні новини Харкова 7 травня: ГУР про “наступ на Харків”, удар по Боровій
07.05.2024, 12:03
Харківську прикордонницю судитимуть за дезертирство
Харківську прикордонницю судитимуть за дезертирство
07.05.2024, 11:56
Майстер лісу на Харківщині “не помітив”, як нарубали дерев на 2,6 млн грн
Майстер лісу на Харківщині “не помітив”, як нарубали дерев на 2,6 млн грн
07.05.2024, 11:19

Новини за темою:

21:00
Як міськрада Харкова на сесії розподілила понад мільярд із держбюджету
11:56
Бізнесу в Харкові скасували низку податків: скільки втратить бюджет – Терехов
09:00
На програму підтримки ВПО на Харківщині не виділяли гроші з облбюджету
09:11
Відновлення Харківщини: що планують зробити у 2024 році
08:25
На Харківщині хочуть виплачувати адресну допомогу сім’ям загиблих ДСНСників

Ви читали новину: «Терехов повідомив, чи буде безплатним проїзд після скасування податків»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 12:50;

  • Кореспондент Виктория Яковенко, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов, відповідаючи на запитання кореспондента МГ “Об’єктив”, поінформував: скорочення бюджету Харкова після скасування податків для бізнесу не буде".