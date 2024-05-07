Враг пытался улучшить позиции на Харьковщине при поддержке авиации — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
11 вражеских атак отразили за сутки украинские защитники на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Вблизи Синьковки и Песчаного Харьковской области, а также Стельмаховки на Луганщине оккупанты при поддержке авиации пытались улучшить тактическое положение.
Под артиллерийским и минометным огнем на Харьковщине были в частности Синьковка, Степовая Новоселовка и Берестовое.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: атаки, генштаб, купянское направление, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 19:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 вражеских атак отразили за сутки украинские защитники на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00".