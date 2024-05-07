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Враг пытался улучшить позиции на Харьковщине при поддержке авиации — Генштаб

Общество 19:26   07.05.2024
Елена Нагорная
Враг пытался улучшить позиции на Харьковщине при поддержке авиации — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

11 вражеских атак отразили за сутки украинские защитники на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Вблизи Синьковки и Песчаного Харьковской области, а также Стельмаховки на Луганщине оккупанты при поддержке авиации пытались улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем на Харьковщине были в частности Синьковка, Степовая Новоселовка и Берестовое.

Читайте также: Армия РФ нанесла авиаудары по Харьковщине и провела 14 атак — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 19:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 вражеских атак отразили за сутки украинские защитники на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00".