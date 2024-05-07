Враг пытался улучшить позиции на Харьковщине при поддержке авиации — Генштаб

11 вражеских атак отразили за сутки украинские защитники на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Вблизи Синьковки и Песчаного Харьковской области, а также Стельмаховки на Луганщине оккупанты при поддержке авиации пытались улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем на Харьковщине были в частности Синьковка, Степовая Новоселовка и Берестовое.