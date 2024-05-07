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Ворог намагався покращити позиції на Харківщині за підтримки авіації – Генштаб

Події 19:26   07.05.2024
Олена Нагорна
Ворог намагався покращити позиції на Харківщині за підтримки авіації – Генштаб

11 ворожих атак відбили за добу українські захисники на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Поблизу Синьківки та Піщаного Харківської області, а також Стельмахівки на Луганщині окупанти за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення.

Під артилерійським та мінометним вогнем на Харківщині були зокрема Синьківка, Степова Новоселівка та Берестове.

Читайте також: Армія РФ завдала авіаударів по Харківщині й провела 14 атак — Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 19:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 ворожих атак відбили за добу українські захисники на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00".