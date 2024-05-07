Ворог намагався покращити позиції на Харківщині за підтримки авіації – Генштаб
11 ворожих атак відбили за добу українські захисники на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Поблизу Синьківки та Піщаного Харківської області, а також Стельмахівки на Луганщині окупанти за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення.
Під артилерійським та мінометним вогнем на Харківщині були зокрема Синьківка, Степова Новоселівка та Берестове.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, купянское направление, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 19:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 ворожих атак відбили за добу українські захисники на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00".