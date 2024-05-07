Ворог намагався покращити позиції на Харківщині за підтримки авіації – Генштаб

11 ворожих атак відбили за добу українські захисники на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Поблизу Синьківки та Піщаного Харківської області, а також Стельмахівки на Луганщині окупанти за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення.

Під артилерійським та мінометним вогнем на Харківщині були зокрема Синьківка, Степова Новоселівка та Берестове.