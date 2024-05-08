В Харькове без света 200 тысяч абонентов — Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщило о ситуации в энергосистеме страны после массированной ночной атаки РФ и отключениях в Харькове.
«Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности – в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют сегодня (в Харькове для 200 тысяч абонентов). В других регионах потребители не ограничивались», — проинформировала пресс-служба Минэнерго.
По данным министерства, в течение ночи россияне массированно атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
«Жертв и пострадавших (среди энергетиков — Ред.) нет. Энергетики совместно с ГСЧС работают над ликвидацией последствий», — отметила пресс-служба ведомства.
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Одновременно с атакой в Украине возросло и потребление электроэнергии — по сравнению с понедельником на 9%.
Поэтому энергетики обратились к украинцам с просьбой потреблять электричество ответственно.
«Учитывая значительные повреждения, причиненные энергосистеме, просим потребителей снизить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 19:00 до 22:00)», — подчеркнули в министерстве.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: електрика, Минэнерго, новости Харькова, ракетная атака, світло, свет, энергетика;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 10:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины сообщило о ситуации в энергосистеме страны после массированной ночной атаки РФ и отключениях в Харькове".