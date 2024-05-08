У Харкові без світла 200 тисяч абонентів – Міненерго

Міністерство енергетики України повідомило про ситуацію в енергосистемі країни після масованої нічної атаки РФ та відключення у Харкові.

“Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні (у Харкові для 200 тисяч абонентів). В інших регіонах споживачі не обмежувалися”, — проінформувала пресслужба Міненерго.

За даними міністерства, протягом ночі росіяни масово атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

“Жертв та постраждалих (серед енергетиків – Ред.) немає. Енергетики спільно з ДСНС працюють над ліквідацією наслідків”, – зазначила пресслужба відомства.

Одночасно з атакою в Україні зросло й споживання електроенергії – порівняно з понеділком на 9%.

Тому енергетики звернулися до українців із проханням споживати електрику відповідально.

“Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, просимо споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 19:00 до 22:00)”, – наголосили в міністерстві.