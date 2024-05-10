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Мороз в Харькове ночью побил температурный рекорд: какой будет погода 11 мая

Общество 23:49   10.05.2024
Елена Нагорная
Мороз в Харькове ночью побил температурный рекорд: какой будет погода 11 мая Фото: Василий Голосный

В субботу, 11 мая, в Харькове и области ночью осадки не ожидаются, днем — небольшой кратковременный дождь.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 16 до 18, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 4 до 9 тепла, днем — от 15 до 20.

Ветер ночью юго-западный — 5 — 10 м/с, днем северо-западный — 9 — 14 м/с.

Ночью 10 мая в Харькове зафиксировали новый температурный рекорд для этой даты — термометры показали 0,1 градуса мороза. Предыдущий минимум был установлен в 1972 году — 0,6 градуса тепла.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 23:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 11 мая, в Харькове и области ночью осадки не ожидаются, днем — небольшой кратковременный дождь".