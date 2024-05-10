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Мороз у Харкові вночі побив температурний рекорд: якою буде погода 11 травня

Суспільство 23:49   10.05.2024
Олена Нагорна
Мороз у Харкові вночі побив температурний рекорд: якою буде погода 11 травня Фото: Василь Голосний

У суботу, 11 травня, у Харкові та області вночі опади не очікуються, вдень – невеликий короткочасний дощ.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 16 до 18, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 4 до 9 тепла, вдень – від 15 до 20.

Вітер уночі південно-західний – 5 – 10 м/с, удень північно-західний – 9 – 14 м/с.

Вночі 10 травня у Харкові зафіксували новий температурний рекорд для цієї дати – термометри показали 0,1 градуса морозу. Попередній мінімум був встановлений у 1972 році – 0,6 градуса тепла.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 23:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 11 травня, у Харкові та області вночі опади не очікуються, вдень – невеликий короткочасний дощ".