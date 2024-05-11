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РФ массово задействует срочников в боевых действиях на Харьковщине — АТЕШ

Происшествия 17:48   11.05.2024
Оксана Горун
РФ массово задействует срочников в боевых действиях на Харьковщине — АТЕШ

Срочников ВС РФ заметили в боях за село Борисовка в Харьковской области, сообщили партизаны движения «АТЕШ».

«ВС РФ массово задействуют солдат срочной службы из Белгородской области в боевых действиях, чтобы создать впечатление массовости на поле боя в условиях значительных потерь личного состава. Срочники были замечены в ходе захвата н.п. Борисовка, где они предоставляли поддержку подразделениям 9-го мотострелкового полка», — проинформировали в telegram-канале «АТЕШ».

По данным участников движения, срочники участвуют в наступательных действиях, их также используют для ремонта военной техники и обустройства оборонительных позиций.

«Такое использование срочников объясняется их опасениями перед прямым участием в боях, что приводит к их применению в более безопасных и технических ролях на передовой», — отметили партизаны.

Читайте также: Часть военных РФ отказалась атаковать Харьковскую область — АТЕШ

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 17:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Срочников ВС РФ заметили в боях за село Борисовка в Харьковской области, сообщили партизаны движения «АТЕШ»".