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РФ масово залучає строковиків до бойових дій на Харківщині – АТЕШ

Події 17:48   11.05.2024
Оксана Горун
РФ масово залучає строковиків до бойових дій на Харківщині – АТЕШ

Строковиків ЗС РФ помітили у боях за село Борисівка в Харківській області, повідомили партизани руху “АТЕШ”.

“ЗС РФ масово залучають солдатів строкової служби з Бєлгородської області до бойових дій, щоб створити враження масовості на полі бою в умовах значних втрат особового складу. Строковики були помічені під час захоплення н.п. Борисівка, де вони надавали підтримку підрозділам 9-го мотострілецького полку”, – поінформували в телеграм-каналі “АТЕШ”.

За даними учасників руху, строковики беруть участь у наступальних діях, їх також використовують для ремонту військової техніки та облаштування оборонних позицій.

“Таке використання строковиків пояснюється їхніми побоюваннями перед прямою участю в боях, що призводить до їх застосування у більш безпечних та технічних ролях на передовій”, – зазначили партизани.

Читайте також: Частина військових РФ відмовилася атакувати Харківську область – АТЕШ

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 17:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Строковиків ЗС РФ помітили у боях за село Борисівка в Харківській області, повідомили партизани руху “АТЕШ”".