РФ масово залучає строковиків до бойових дій на Харківщині – АТЕШ

Строковиків ЗС РФ помітили у боях за село Борисівка в Харківській області, повідомили партизани руху “АТЕШ”.

“ЗС РФ масово залучають солдатів строкової служби з Бєлгородської області до бойових дій, щоб створити враження масовості на полі бою в умовах значних втрат особового складу. Строковики були помічені під час захоплення н.п. Борисівка, де вони надавали підтримку підрозділам 9-го мотострілецького полку”, – поінформували в телеграм-каналі “АТЕШ”.

За даними учасників руху, строковики беруть участь у наступальних діях, їх також використовують для ремонту військової техніки та облаштування оборонних позицій.

“Таке використання строковиків пояснюється їхніми побоюваннями перед прямою участю в боях, що призводить до їх застосування у більш безпечних та технічних ролях на передовій”, – зазначили партизани.