Трое гражданских ранены из-за ударов россиян по Харьковщине
12 мая около 6:00 россияне обстреляли поселок Казачья Лопань Дергачевской ТГ. Получила ранение 46-летняя женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Также сегодня около 13:00 российская армия обстреляла поселок Двуречная Купянского района. Получила телесные повреждения 47-летняя женщина, ее госпитализировали.
Враг не прекращал обстреливать Волчанск. Пока известно об одном раненом — гражданском мужчине 74 лет. В городе разрушены, повреждены частные дома, объекты гражданской инфраструктуры.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: поранені, россияне, удар, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2024 в 20:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 мая около 6:00 россияне обстреляли поселок Казачья Лопань Дергачевской ТГ. Получила ранение 46-летняя женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.".