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Трое гражданских ранены из-за ударов россиян по Харьковщине

Происшествия 20:53   12.05.2024
Оксана Якушко
Трое гражданских ранены из-за ударов россиян по Харьковщине

12 мая около 6:00 россияне обстреляли поселок Казачья Лопань Дергачевской ТГ. Получила ранение 46-летняя женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Также сегодня около 13:00 российская армия обстреляла поселок Двуречная Купянского района. Получила телесные повреждения 47-летняя женщина, ее госпитализировали.

Враг не прекращал обстреливать Волчанск. Пока известно об одном раненом — гражданском мужчине 74 лет. В городе разрушены, повреждены частные дома, объекты гражданской инфраструктуры.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 мая 2024 в 20:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 мая около 6:00 россияне обстреляли поселок Казачья Лопань Дергачевской ТГ. Получила ранение 46-летняя женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.".