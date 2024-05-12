Трое гражданских ранены из-за ударов россиян по Харьковщине

12 мая около 6:00 россияне обстреляли поселок Казачья Лопань Дергачевской ТГ. Получила ранение 46-летняя женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Также сегодня около 13:00 российская армия обстреляла поселок Двуречная Купянского района. Получила телесные повреждения 47-летняя женщина, ее госпитализировали.

Враг не прекращал обстреливать Волчанск. Пока известно об одном раненом — гражданском мужчине 74 лет. В городе разрушены, повреждены частные дома, объекты гражданской инфраструктуры.