Троє цивільних поранені через удари росіян по Харківщині
12 травня близько 6:00 росіяни обстріляли селище Козача Лопань Дергачівської ТГ. Поранено 46-річну жінку, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Також сьогодні близько 13:00 російська армія обстріляла селище Дворічна Купʼянського району. Отримала тілесні ушкодження 47-річна жінка, її ушпиталили.
Ворог не припиняв обстрілювати м. Вовчанськ. Наразі відомо про одного пораненого — цивільного чоловіка 74 років. У місті зруйновано, пошкоджені приватні будинки, обʼєкти цивільної інфраструктури.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: поранені, росіяни, удар, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2024 в 20:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 травня близько 6:00 росіяни обстріляли селище Козача Лопань Дергачівської ТГ. Поранено 46-річну жінку, повідомила Харківська обласна прокуратура.".