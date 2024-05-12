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Троє цивільних поранені через удари росіян по Харківщині

Події 20:53   12.05.2024
Оксана Якушко
Троє цивільних поранені через удари росіян по Харківщині

12 травня близько 6:00 росіяни обстріляли селище Козача Лопань Дергачівської ТГ. Поранено 46-річну жінку, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Також сьогодні близько 13:00 російська армія обстріляла селище Дворічна Купʼянського району. Отримала тілесні ушкодження 47-річна жінка, її ушпиталили.

Ворог не припиняв обстрілювати м. Вовчанськ. Наразі відомо про одного пораненого — цивільного чоловіка 74 років. У місті зруйновано, пошкоджені приватні будинки, обʼєкти цивільної інфраструктури.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2024 в 20:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 травня близько 6:00 росіяни обстріляли селище Козача Лопань Дергачівської ТГ. Поранено 46-річну жінку, повідомила Харківська обласна прокуратура.".