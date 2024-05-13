От обстрелов Волчанска за сутки пострадали семь человек — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.

Наиболее тяжелая ситуация — в Волчанске, который атакует российская армия.

«12 мая в результате серии массированных обстрелов г. Волчанск из разного вида вооружения повреждены частные дома. Пострадали семь человек», — сообщил Синегубов.

По его данным, в области продолжается эвакуация — вывезли 5762 человек из приграничья: 1695 жителей Чугуевского района, 2589 — Харьковского, 44 из Богодуховского, еще 1434 человека эвакуировали волонтеры.

Под обстрелами, по данным ХОВА было более 30 населенных пунктов региона. Ранена 46-летняя жительница Двуречной. А в Изюме из-за детонации боеприпаса пострадал 69-летний мужчина.

Ранее начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал еще о двух раненых: 46-летней женщине из Казачьей Лопани и 72-летнем мужчине в Волчанских Хуторах.