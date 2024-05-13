Від обстрілів Вовчанська за добу постраждали семеро людей – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за добу.
Найважча ситуація – у Вовчанську, який атакує російська армія.
“12 травня внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені приватні будинки. Постраждали семеро людей”, – повідомив Синєгубов.
За його даними, в області триває евакуація – вивезли 5762 особи з прикордоння: 1695 мешканців Чугуївського району, 2589 – Харківського, 44 з Богодухівського, ще 1434 особи евакуювали волонтери.
Під обстрілами, за даними ХОВА, було понад 30 населених пунктів регіону. Поранена 46-річна мешканка Дворічної. А в Ізюмі через детонацію боєприпасу постраждав 69-річний чоловік.
Раніше начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко поінформував ще про двох поранених: 46-річну жінку з Козачої Лопані та 72-річного чоловіка у Вовчанських Хуторах.
Читайте також: “Втрати ворога величезні” — Мельник повідомив, де йдуть бої на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, новини Харкова, обстріли, поранені, сінєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Від обстрілів Вовчанська за добу постраждали семеро людей – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 08:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за добу".