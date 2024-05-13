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Від обстрілів Вовчанська за добу постраждали семеро людей – Синєгубов

Події 08:52   13.05.2024
Оксана Горун
Від обстрілів Вовчанська за добу постраждали семеро людей – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за добу.

Найважча ситуація – у Вовчанську, який атакує російська армія.

“12 травня внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені приватні будинки. Постраждали семеро людей”, – повідомив Синєгубов.

За його даними, в області триває евакуація – вивезли 5762 особи з прикордоння: 1695 мешканців Чугуївського району, 2589 – Харківського, 44 з Богодухівського, ще 1434 особи евакуювали волонтери.

Під обстрілами, за даними ХОВА, було понад 30 населених пунктів регіону. Поранена 46-річна мешканка Дворічної. А в Ізюмі через детонацію боєприпасу постраждав 69-річний чоловік.

Раніше начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко поінформував ще про двох поранених: 46-річну жінку з Козачої Лопані та 72-річного чоловіка у Вовчанських Хуторах.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 08:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за добу".