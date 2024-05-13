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Цены на сезонные овощи в Харькове снизились – мэрия

Общество 13:47   13.05.2024
Виктория Яковенко
Цены на сезонные овощи в Харькове снизились – мэрия Фото: Харьковский горсовет

По данным Харьковского горсовета, в торговых заведениях и на рынках города продолжают снижаться цены на сезонные овощи.

Как сообщили в мэрии, в течение месяца цены на огурцы в среднем снизились на 38%, помидоры – на 27%, молодую капусту – на 49%, редис – на 43%. Так, свежие огурцы стоят от 50 до 90 грн/кг, красные помидоры – от 70 до 100 грн/кг, капуста ранняя – от 30 до 36 грн/кг, редис – от 30 до 40 грн/кг.

Также на рынках города уже есть в продаже молодой картофель (50-80 грн/кг), кабачки (30-85 грн/кг) и клубника (65-120 грн/кг).

«Цены на овощи зависят от вида, сорта, сезонности, страны, в которой выращен продукт, и других факторов. На рынке Харькова представлены овощи и фрукты из Украины, Турции, Азербайджана, Израиля и т.д.», – объяснили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 13:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Харьковского горсовета, в торговых заведениях и на рынках города продолжают снижаться цены на сезонные овощи.".