Ціни на сезонні овочі у Харкові знизились – мерія
За даними Харківської міськради, у закладах торгівлі та на ринках міста продовжують знижуватися ціни на сезонні овочі.
Як повідомили у мерії, Протягом місяця ціни на огірки в середньому знизилися на 38%, помідори – на 27%, молоду капусту – на 49%, редис – на 43%. Так, свіжі огірки коштують від 50 до 90 грн/кг, помідори червоні – від 70 до 100 грн/кг, капуста рання – від 30 до 36 грн/кг, редис – від 30 до 40 грн/кг.
Також на ринках міста вже є у продажу молода картопля (50-80 грн/кг), кабачки (30-85 грн/кг) та полуниця (65-120 грн/кг).
«Ціни на овочі залежать від виду, сорту, сезонності, країни, в якій вирощений продукт, та інших факторів. На ринку Харкова представлені овочі та фрукти з України, Туреччини, Азербайджана, Ізраїлю тощо», – пояснили в мерії.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: кабачки, капуста, картофель, міськрада, мерія, рынки, снизились, Харків, цены;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 13:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Харківської міськради, у закладах торгівлі та на ринках міста продовжують знижуватися ціни на сезонні овочі.".