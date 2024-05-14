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Взрывы снова раздаются в Харькове

Происшествия 20:25   14.05.2024
Оксана Якушко
Взрывы снова раздаются в Харькове

Россияне в очередной раз атакуют Харьков и область, гражданских призывают идти в укрытия. 

«Жители города Харькова и Харьковской области – находитесь в укрытиях!» — сообщил бригадный генерал Сергей Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 20:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне в очередной раз атакуют Харьков и область, гражданских призывают идти в укрытия. ".