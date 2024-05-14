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Вибухи знову лунають у Харкові

Події 20:25   14.05.2024
Оксана Якушко
Вибухи знову лунають у Харкові

Росіяни вкотре атакують Харків та область, цивільних закликають іти до укриття. 

“Мешканці міста Харкова та Харківської області – знаходитесь у укриттях!” – повідомив бригадний генерал Сергій Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 20:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вкотре атакують Харків та область, цивільних закликають іти до укриття. ".