Взрывы снова звучат в Харькове
Харьковчане в который раз за сутки слышат взрывы.
«Жители города Харькова и Харьковской области – находитесь в укрытиях! Снова пуски вражеских ракет!» — обратился к горожанам бригадный генерал Сергей Мельник.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрывы, Сергей Мельник, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 23:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане в который раз за сутки слышат взрывы.".