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Взрывы снова звучат в Харькове

Происшествия 23:03   14.05.2024
Оксана Якушко
Взрывы снова звучат в Харькове

Харьковчане в который раз за сутки слышат взрывы.

«Жители города Харькова и Харьковской области – находитесь в укрытиях! Снова пуски вражеских ракет!» — обратился к горожанам бригадный генерал Сергей Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 23:03;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане в который раз за сутки слышат взрывы.".