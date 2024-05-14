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Вибухи знову лунають у Харкові

Події 23:03   14.05.2024
Оксана Якушко
Вибухи знову лунають у Харкові

Харків’яни вкотре за добу чують вибухи. 

“Мешканці міста Харкова та Харківської області – знаходитеся в укриттях! Знову пуски ворожих ракет!” – звернувся до городян бригадний генерал Сергій Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 23:03;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни вкотре за добу чують вибухи. ".